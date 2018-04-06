В Дон могут заплыть похожие на дельфинов азовки 

В Дон могут заплыть азовки, которые внешне похожи на дельфинов и вызывают научный интерес. Млекопитающие уже не первый год видят у Ворошиловского моста и Кочетовского гидроузла. По данным ЮНЦ РАН, этот вид занесен в Красную книгу и охраняются государством.
«Отличить дельфина от азовки на первый взгляд достаточно сложно. Но, если присмотреться, у азовок нет удлинённого носа, а передний конец тела несколько закруглён», — рассказал сотрудник ЮНЦ РАН Андрей Кондаков. Также азовок отличает сообразительность и мужественность. Из-за строения тела им сложно бороться за пищу, а потом они не брезгуют заплывать в мутную воду. Сотрудники ЮНЦ РАН просят жителей донского региона помочь в наблюдениях. Всех, кто увидит в Дону похожую на дельфина азовку, просят позвонить по телефону 8-951-510-38-99 или написать на email: yugdelfin@mail.ru.