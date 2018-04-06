Владимир превращается в Венецию: история одной лужи

На протяжении нескольких лет владимирцы, проживающие на улице Балакирева сталкиваются с одной и той же проблемой — во время весеннего половодья между домами № 29 и № 31 образуется огромная лужа. Гражданам приходится преодолевать препятствие буквально вплавь.

Обойти водное препятствие очень сложно, утверждают жители, а пешеходу с коляской вообще невозможно. Единственный путь, чтобы обогнуть лужу — помойка. А она, как вы понимаете, не всегда бывает убрана.

Терпение людей кончилось и эту информацию они прислали к нам в редакцию. Приложили к ней и снимки участка дороги и видео, на котором видно, как не без труда водное препятствие преодолевает такси. Иной раз, говорят жители, таксисты даже отказываются сюда приезжать.

«Мы неоднократно жаловались в управляющую компанию (устно). Вчера обратились в ГЖИ через портал «Госуслуги». Кому этот проезд относится, скорее всего, к муниципалитету. Эта лужа возникает, когда тает снег, или идут дожди! Но когда приходят с проверкой, как правило, эта лужа подсыхает», — говорят жители.

В горадминистрации нам пояснили, что если лужа появилась на муниципальной земле, то отвечать за неё должна мэрия. Если же «озеро» возникло на придомовой территории, то жителям надо ещё раз обратиться в управкомпанию. Кроме того, сейчас муниципальный «Водоканал» приступил к промывке ливнёвок, так как они забились мусором после зимы и, возможно, из-за этого на многих улицах и возникают «озёра».