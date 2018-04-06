Салехардским «управляшкам» указывают на снежные залежи на крышах и во дворах

Забывающим об уборке грозят штрафы за нарушения правил благоустройства.

Сотрудники департамента городского хозяйства всю неделю инспектировали салехардские дворы и крыши. Смотрели, как управляющие компании справляются со своими обязанностями по уборке снега. Очердная «ревизия» прошла в сегодня, 6 апреля.

Как рассказал заведующий сектором экологии департамента городского хозяйства Валерий Свирь, правила благоустройства предусматривают, что толщина снега на крыше не должна превышать 30 сантиметров. Под запретом и кучи «зимних осадков» во дворах — их вывозить должны сразу. По итогам осмотров провинившиеся управляющие компании получают акты. Если реакции не будет — последуют санкции. Для юрлица это штрафы 25-50 тысяч рублей, а при повторном нарушении в два раза больше.

— Пока мы дали время управляющим компаниям на устранение нарушений, но со следующей недели по домам, где меры не примут, будем составлять административные материалы, — отметил Валерий Свирь, подчеркнув, что с начала года за нарушение правил уже последовало 120 протоколов.

Положительную картину журналисты и специалисты увидели у двухэтажки на улице Броднева. Здесь промышленные альпинисты орудовали лопатами. На улице Павлова — другая ситуация. Несмотря на предупреждения УК, дома пока так и стоят в «снежных шапках». При этом жители хранят молчание — в профильные городские структуры не жаловались.

Валерий Свирь посоветовал салехардцам не оставаться равнодушными. Если на заявку жильцов реакции не последовало, то нужно обращаться в сектор муниципального жилищного контроля, в профильный департамент или администрацию города. Это можно сделать, не выходя из дома: через портал ГИС «ЖКХ» или сайт администрации.