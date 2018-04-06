Новосибирский мэр считает, что представители муниципалитета также должны проверять безопасность торговых центров

Анатолий Локоть , отвечая на вопрос о проводящихся в городе после трагедии в Кемерово проверках безопасности в торговых центрах, заявил, что в состав комиссий необходимо внести изменения. Мэр пояснил причину своего предложения: «Это не входит в полномочия муниципалитета, но я сделал предложение прокуратуре , чтобы включить представителей в комиссии, которые ведут проверки».

Он сообщил, что лично обратился с этой идеей в городскую прокуратуру. Анатолий Локоть также добавил, что мэрия получила от жителей города по телефону и через социальные сети немало информации, имеющей отношение к проблеме безопасности торговых центров: «Есть неформальные сигналы, которые нужно все отрабатывать».