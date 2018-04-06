Кадыров и Канделаки обсудили метаболизм Тимати

Генеральный продюссер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала короткий видеоролик с российским рэпером Тимати. Она сообщила, что пока она и глава Чеченской республики рамзан Кадыров тренируются, музыкант ест сладкое.

«Мы с Рамзаном Кадыровым тренируемся, за нас ест все подряд Тимати», — написала Канделаки в своем telegram-канале.

Ей ответил Кадыров, объяснив, что у Тимати хороший обмен веществ:

«Тимати пока молодой, метаболизм у него хороший. Устал от своих сочных, мощных бургеров (музыкант владеет сетью бургерных, прим. ВЗГЛЯД), решил сладостями заменить. Пока, как говорится, не в коня корм», — заявил политик в своем telegram-канале.