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Кадыров и Канделаки обсудили метаболизм Тимати
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Кадыров и Канделаки обсудили метаболизм Тимати 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Тина Канделаки выложила в соцсетях видео сладкого застолья, заметив, что вечером сладкое ест певец Тимати, пока она и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров тренируются.
Генеральный продюссер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала короткий видеоролик с российским рэпером Тимати. Она сообщила, что пока она и глава Чеченской республики рамзан Кадыров тренируются, музыкант ест сладкое.
«Мы с Рамзаном Кадыровым тренируемся, за нас ест все подряд Тимати», — написала Канделаки в своем telegram-канале.
Ей ответил Кадыров, объяснив, что у Тимати хороший обмен веществ:
«Тимати пока молодой, метаболизм у него хороший. Устал от своих сочных, мощных бургеров (музыкант владеет сетью бургерных, прим. ВЗГЛЯД), решил сладостями заменить. Пока, как говорится, не в коня корм», — заявил политик в своем telegram-канале.
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