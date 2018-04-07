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Подписчикам надоели откровенные фото Насти Каменских
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Подписчикам надоели откровенные фото Насти Каменских 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
30-летняя Настя Каменских несколько лет назад начала борьбу с лишними килограммами и успешно пополнила ряды сторонников ЗОЖ: диеты, отказ от мяса и алкоголя, спорт. Результат упорных тренировок не заставил себя ждать — и в блоге певицы часто стали появляться откровенные снимки, во всей красе демонстрирующие ее аппетитную фигуру. Так, несколько часов назад Каменских вновь опубликовала полуобнаженное фото в своем Instagram.
Многие подписчики вновь осыпали Настю комплиментами, однако некоторым кадр не понравился: «Уже мутить начинает от этого бесконечного самолюбования. Как будто это смысл жизни. Ладно бы что-то выдающееся сделала, а то.. очередная попа», « Да, красивая фигура, все об этом знают, а дальше то что?», «Ещё немного и станет, Бузовой, а была же совсем нормальным человеком», «Не знает, уже куда деться со своим „похудением “ Просто одержимость какая-то», «Неужели больше похвастаться нечем?», «Нельзя быть такой озабоченной!», «Зачем постоянно попу показывать? Уже просто как Волочкова😱», «Что-то много трусов в последнее время😴», «Все откровенней и откровенней, что будет дальше?», «Настя, может ХВАТИТ?!».
Фото: instagram
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