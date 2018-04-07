У бабушки не появились: в Новосибирске пропали две девочки

«Оксана ушла из дома после конфликта с бабушкой и родителями. Даша с ней за компанию. Сказали всем, что едут к Дашиной бабушке [живёт в Калининском районе], но там не появились. Полиция подключилась, работают. Наши добровольцы поедут на поиск ближе к утру, когда будет получена первая информация от полиции. Сейчас мы продолжаем собирать информацию о друзьях, прозванивать педагогов, мониторить соцсети», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Дарья Кузьмина ростом 165 см, у неё тёмно-русые волосы и серо-зелёные глаза. Когда уходила из дома, на ней была розовая «парка» с капюшоном, чёрный сарафан, колготки чёрного цвета, синие ботинки, чёрно-серый шарф.

Оксана Пономарёва ростом пониже — 145 см, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Оксана была одета в красную куртку с мехом на капюшоне, на голове — серая шапка с «помпоном», на ногах — чёрные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьниц, волонтёры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 (бесплатно по России ), и в полицию: 02, 102.