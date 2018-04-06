Одну из трёх пропавших школьниц нашли в Новосибирске

Исчезнувшая два дня назад 14-летняя Кристина Степанищева нашлась — девочка жива и здорова. Как сообщала ранее полиция, вместе с ней ушли из школы в Заельцовском районе Новосибирска 15-летняя Ксения Богданова и 15-летня Маргарита Сафронова.

Школьницу задержала полиция — сейчас девочка даёт объяснение в отделении, сообщил корреспонденту НГС координатор поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Алексей Романов . О местонахождении двух других девочек пока ничего неизвестно, отметил он.

У Ксении Богдановой смуглая кожа, крашеные чёрные волосы, карие глаза, шрам на левом ухе, ростом она 159 см. Перед пропажей надела тёмную рубашку, чёрные джинсы с подкатом и чёрные кроссовки, с собой у неё был чёрный рюкзак.

У Маргариты Сафроновой тёмно-русые волосы ниже плеч, карие глаза, рост 166 см. Также у девушки две татуировки: на правой голени — надпись «Юность», на внутренней стороне правой руки — треугольник.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьниц, волонтёры просят сообщать по номеру экстренных служб 112 или на телефоны «ДоброСпаса»: 8-903-904-65-85, 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.