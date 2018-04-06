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В Кургане улицы Кирпичная, Родионова, Витебского и 2-я Часовая осветят
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В Кургане улицы Кирпичная, Родионова, Витебского и 2-я Часовая осветят 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В 2018 году в Кургане планируется построить линии наружного освещения на 10 улицах, сообщает со ссылкой на руководителя администрации Кургана Андрея Потапова пресс-служба мэрии. Улицы выбирали исходя из обращений избирателей к депутатам городской думы. Из 10 запланированных к выполнению в текущем году участков четыре — это улицы, удаленные от центра города.
— Начаты работы на улице Бошняковского. Подрядчиком там выступает фирма «Электросервис». Еще по четырем — Кирпичной, Родионова, Витебского и 2-й Часовой — заключены контракты на выполнение работ. На улицах 2-ая Часовая, Родионова и Витебского подрядчиком выступает челябинская фирма «МСК-Проект». Окончание работ на этих улицах запланировано на июнь, — добавляют в администрации.
9 апреля состоится аукцион по улице Клары Цеткин. На улице Кирпичной уже построены линии электропередач, пробный свет уже загорался — сейчас оформляются документы для передачи линий освещения на обслуживание. Также разрабатываются проекты для проведения линий в микрорайоне Шепотково — на улицах Старой и Городской, вдоль улицы Илизарова в 6А микрорайоне и Лесопарковой в поселке Сиреневом. В мае их планируют закончить и объявить электронные аукционы на строительно-монтажные работы. Срок исполнения работ на этих объектах — конец третьего — начало четвертого квартала.
Из 10 улиц, запланированных к исполнению на 2018 год, пока остается незаключенным договор на проектирование линий наружного освещения по улице Заречной. Сейчас идет подготовка, а после утверждения трассы будет разработано техническое задание и смета для проектирования.
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