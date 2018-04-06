Медведев: Госдума и кабмин вышли на принципиально новый уровень взаимодействия

"В плане взаимодействия мы вышли на принципиально новый уровень, — сказал он. — Мы очень неплохо научились слышать аргументы друг друга". Он отметил, что несмотря на то, что " правительство является в значительной степени партийным", но «это не значит, что у нас у всех абсолютно одинаковое мнение по всем вопросам».

"Это абсолютно нормально, было бы хуже, если бы все инициативы получали бы единогласное одобрение. Это означало бы что нет диалога, обсуждения, экспертизы. Но с другой стороны, по ключевым вопросам, которые объединяют всю нашу страну, являются важнейшими для развития нашего государства, мы вместе с депутатами фракции «Единой России» всегда проявляли абсолютное единодушие", — сказал Медведев.