Как защитить глаза от усталости, если вы постоянно работаете за компьютером 

Правило 20-20-6 Фото: Unsplash
Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора на 20 секунд и сфокусируйте зрение на объекте в 6 метрах от вас.
Выберите правильное положение монитора
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Экран должен находиться от вас на расстоянии 50-80 сантиметров, а глаза на одном уровне с верхней частью монитора. Если у вас нет возможности отрегулировать высоту монитора, подложите под него книги. Можно поднять или опустить стул. Главное, чтобы ваш взгляд падал слегка сверху вниз. Центр экрана должен находиться на 15-20 градусов ниже уровня глаз.
Отрегулируйте размер и цвет текста
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Есть хорошее правило: текст должен быть в три раза больше самого маленького размера, который вы можете прочитать с нормальной дистанции (50-80 сантиметров). Что касается текста, то лучше всего глаза воспринимают черный текст на белом или желтоватом фоне. Комбинации темного текста на светлом фоне подходят большинству людей, а вот от сочетаний с низкой контрастностью лучше отказаться.
Следите за состоянием глаз
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Если вы носите контактные линзы, то глаза напрягаются сильнее, когда вы смотрите на экран. Чтобы они не так сильно уставали, можно менять линзы на очки один или два раза в неделю. Также можно воспользоваться специальными каплями для увлажнения глаз.
Настройте яркость монитора
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Его яркость должна соответствовать вашему рабочему освещению. Посмотрите на белый фон этой статьи — если он выглядит как яркий источник света, значит у вас слишком высокая яркость монитора. Если он смотрится слишком блекло, ее стоит повысить.
Отрегулируйте температуру цвета
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У большинства мониторов есть ручная настройка температуры цвета. В темной комнате лучше использовать теплые цвета (ближе к желтому), а в ярко освещенной более холодные (голубоватые).
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