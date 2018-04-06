Колхозный шик: верные признаки, которые выдают деревенщин

Можно вывести девушку из деревни, а деревню из девушки не вывезешь. Это относится ко всем, кто использует стиль «колхозного шика», даже не догадываясь, что выдают себя с потрохами. Обычно таким образом шикующие хотят подчеркнуть богатство и изобилие, а также приверженность модным тенденциям. В итоге получается то, что получается. Вместо того, чтобы издеваться над такими «модными» экземплярами, можно осторожно намекнуть на то, что «такое сейчас не носят».

Носки и сандалии

Классический пример «колхозного шика», который уже навяз у всех в зубах, никак нельзя изжить лишь по одной причине — так реально удобнее. Однако носить носки под сандалии — это все равно, что носить трусы поверх штанов. Когда-нибудь модники должны это уяснить.

Блестящие чехлы для телефонов

Чехол — это не то, с помощью чего следует выражать свою сорочью любовь к блестяшкам — слишком уж часто его приходится доставать из кармана и держать у всех на виду. Это хорошая попытка показать, насколько ты богат и знатен, но нет.

Леопардовый маникюр

Если твоя девушка любит разноцветные ногти, попытайся ей объяснить, что в этом случае руки лучше всегда держать в карманах. Маникюр придумали не для того, чтобы на каждом ногте можно было нарисовать картинку из комикса, а просто, чтобы они блестели естественным блеском. Почему бы при любви к кричащему маникюру еще и ни использовать разноцветный тональный крем?

Костюм с отливом

Любимый наряд женихов всея Руси — серенький блестящий костюм. Он им кажется воплощением состоятельности и стиля. Чувак, выглядеть красивее невесты на свадьбе у тебя все равно не получится, так что надень лучше что-то менее похожее на целлофановый пакет.

Толстая цепь

Вера в бога — это похвально, но поверьте, ваш замечательный крестик выдержит и цепочка чуть потоньше. И она не оборвется, честное слово. Другое дело, если золотая цепь — это ваша инвестиция. Но и в этом случае не стоит демонстрировать, что у вас достаточно денег, чтобы купить такое количество золота. Снимите и положите в банковскую ячейку.

Усердие с парфюмом

Если вылить на себя полфлакона одеколона, вы вызовете некоторые подозрения: то ли душ принять не успел, то ли принял этот самый одеколон внутрь. Так что если уж пользоваться парфюмом, то четко соблюдая дозы. А то не войдешь же в лифт после вас.

Челочка

Прическа — дело не вечное, волосы рано или поздно отрастут. Но если вас однажды увидели с такой челкой, то дальнейшие расспросы о вашем происхождении отпадут. Всем будет ясно — это мальчик, воспитанный гопниками в рабочем районе глухой провинции.

Спортивки в город

Мало кто знает, но спортивный костюм можно надевать только в одном случае — если занимаешься спортом. Причем сразу же после его нужно снять и выстирать. Но нет, это простое знание мало кому доступно, потому что любителей ходить в спортивках в кино, метро, кафе по-прежнему достаточно. А что, их гладить не надо и сидят они великолепно.