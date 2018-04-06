PayPal: безопасен, но не на 100%

С каждым годом все больше набирают популярность платежные системы, которые стремятся хотя бы отчасти заменить традиционные банковские карты. Одним из таких сервисов — возможно, самым известным и заслуженным, является PayPal . Однако вопрос о его безопасности все же остается актуальным. Попробуем разобраться, насколько доброе имя данного сервиса соответствует реальности.

С PayPal вы можете легко оплачивать покупки на многочисленных платформах и в интернет-магазинах, таких как Ebay . Трансферты бесплатны, однако если вы получаете деньги на свой счет PayPal, то сбор все же взимается.

Конфиденциальность Большое преимущество PayPal заключается в том, что ваши конфиденциальные данные остаются закрытыми. Продавец знает только ваш адрес электронной почты от PayPal, не более того. Такие данные, как номер счета, также останутся закрытыми. Только PayPal владеет данными и внутренне регулирует процесс выставления и оплаты счетов.

Защита покупателя PayPal Если вы наткнулись на мошенников во время онлайн-покупок, то можете сообщить об этом в PayPal. Сервис переведет ваши деньги обратно на счет сразу же после обращения и решит вопрос самостоятельно.

Шифрование

На сайте PayPal используется не только широко известное шифрование https, но и внутри системы данные пользователей надежно зашифрованы. Кроме того, при открытии учетной записи PayPal проверит, что вы являетесь законным владельцем банковского счета и предоставит дополнительные параметры безопасности. Немецкая инспекторская служба TÜV-Saarland проверила сервис и охарактеризовала его как безопасный.

Проблемы

PayPal, к сожалению, показывает себя не только с лучшей стороны. Иногда компания необоснованно замораживает счета. Это случается, когда покупатели или продавцы жалуются в администрацию, если покупка не прошла должным образом. К сожалению, счета замораживаются не только в доказанных случаях мошенничества или невыполнения обязательств, нередко возникают недоразумения, которые приводят к неоправданной заморозке счета. Однако эти проблемы всегда могут быть решены юридическим путем.

Вывод

Если вы не хотите подвергнуть свои финансы риску блокировки, то использовать это платежный сервис в качестве замены банковского счета не рекомендуется. Максимум, на что он способен — служить добавочным счетом для онлайн-покупок.