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«Авторадио»: 25 лет — LIVE!
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«Авторадио»: 25 лет — LIVE! 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
В программе заявлено целое созвездие талантливых исполнителей — их более 30! Каждый из артистов мегауспешен и индивидуален, объединяет всех участников шоу давняя и крепкая дружба с «Авторадио».
В списке приглашенных — «Чайф», Юрий Антонов, Лев Лещенко, «Машина времени», Gorky Park, «Любэ», Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Александр Иванов, Игорь Николаев, Алсу, Дима Билан, Вера Брежнева, Emin, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Александр Коган, Лолита, Олег Митяев, Юлианна Караулова, Денис Майданов, Родион Газманов, Денис Клявер, Александр Шевченко, Александр Буйнов.
Звезды будут блистать не только на сцене, но и в зале. Юбилей «Авторадио» посетят многие знаменитости — известные артисты и прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы и общественные деятели.
Накануне концерта, 5 апреля, в эфире «Авторадио» пройдет многочасовой звездный радиомарафон, который и откроет череду праздничных мероприятий. В юбилейном году поклонников «Авторадио» ожидает много сюрпризов: яркие эфирные акции, удивительные призы, масштабные музыкальные события.
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