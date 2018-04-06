«Авторадио»: 25 лет — LIVE!

В программе заявлено целое созвездие талантливых исполнителей — их более 30! Каждый из артистов мегауспешен и индивидуален, объединяет всех участников шоу давняя и крепкая дружба с « Авторадио ».

Звезды будут блистать не только на сцене, но и в зале. Юбилей «Авторадио» посетят многие знаменитости — известные артисты и прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы и общественные деятели.

Накануне концерта, 5 апреля, в эфире «Авторадио» пройдет многочасовой звездный радиомарафон, который и откроет череду праздничных мероприятий. В юбилейном году поклонников «Авторадио» ожидает много сюрпризов: яркие эфирные акции, удивительные призы, масштабные музыкальные события.