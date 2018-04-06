Шохин: в ситуации с «кремлевским докладом» США будут действовать «методом террористов»

США в ситуации с «кремлевским докладом» будут действовать «методом террористов», вводя постепенные санкции против фигурантов списка, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателе Александр Шохин

«Судя по всему, американцы буду использовать, извините за грубость, методы террористов, а именно будут заложников «убивать», то есть из кремлёвского списка вытаскивать по несколько человек, в качестве этих заложников, чтобы остальные видели, что и их ждет», — сказал Шохин.

Он добавил, что, по его мнению, санкции могут коснуться всех бизнесменов, включённых в «кремлевский доклад».

«Некоторые из предпринимателей имеют бизнес в Соединенных Штатах и могут в той или иной степени лоббировать свои интересы, но я думаю, что в основе своей критерии другие — близость к власти, поэтому и эти группы предпринимателей находятся под угрозой», — подчеркнул он.

«Какие это будут санкции — только вскрытие покажет», — добавил Шохин.