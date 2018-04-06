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Шохин предположил, как будут действовать США, вводя новые санкции
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Шохин предположил, как будут действовать США, вводя новые санкции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин предположил, что США при принятии решений о новых санкциях будут использовать «метод террористов», выбирая несколько человек из «кремлевского списка» в качестве «заложников».
"Что беспокоит российский бизнес и тех предпринимателей, которые в «кремлевском списке», любой член которого может оказаться под реальными санкциями? Прежде всего, неопределенность", — сказал Шохин журналистам.
"Судя по всему, американцы будут использовать метод террористов, а именно будут заложников «убивать». То есть, они будут из этого «кремлевского списка» вытаскивать по несколько человек в качестве этих самых в кавычках заложников, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они себя не начнут правильно вести", — продолжил глава РСПП.
По словам Шохина, правильное поведение с точки зрения США — это «убеждение политической власти в России, что она должна себя вести по-другому». «Судя по всему такой технологический прием будет действительно использоваться», — резюмировал Шохин.
Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем. После публикации списка Минфин США несколько раз заявлял, что санкции готовятся и будут введены в скором времени.
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