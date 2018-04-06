Шохин предположил, как будут действовать США, вводя новые санкции

"Что беспокоит российский бизнес и тех предпринимателей, которые в «кремлевском списке», любой член которого может оказаться под реальными санкциями? Прежде всего, неопределенность", — сказал Шохин журналистам.

"Судя по всему, американцы будут использовать метод террористов, а именно будут заложников «убивать». То есть, они будут из этого «кремлевского списка» вытаскивать по несколько человек в качестве этих самых в кавычках заложников, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они себя не начнут правильно вести", — продолжил глава РСПП.

По словам Шохина, правильное поведение с точки зрения США — это «убеждение политической власти в России , что она должна себя вести по-другому». «Судя по всему такой технологический прием будет действительно использоваться», — резюмировал Шохин.