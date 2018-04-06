Глава РСПП: США используют методы террористов

Глава РСПП прокомментировал журналистам объявление о новых санкциях против России, предположив, что американские власти будут продолжать выбирать новых бизнесменов из ранее опубликованного «кремлевского списка» для их показательного «убийства» в виде применения санкций, надеясь таким образом повлиять на политическую власть России.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Судя по всему, американцы будут использовать, извините за грубость — метод террористов: а именно будут „заложников убивать“. То есть они будут из этого кремлевского списка вытаскивать по несколько человек в качестве „заложников“ в кавычках, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они не начнут правильно себя вести. А правильное поведение с их точки зрения, мягко говоря, убеждение политической власти в России, что она должна себя вести по другому.

Некоторые из предпринимателей имеют бизнес в Соединенных Штатах и могут в той или иной степени лоббировать свои интересы, но я думаю, что в основе своей критерии другие — близость к власти, поэтому и эти группы предпринимателей находятся под угрозой». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] В интервью радио «Бизнес ФМ» Александр Шохин отметил, что из-за подобных действий США никто в России не будет «плясать под дудку дяди Сэма».

[ИСТОРИЯВОПРОСА] — Те, у кого есть миллиард или около того, пойдут в правильном направлении с точки зрения США?

— Честно говоря, не вижу возможности таким образом оказать давление. Более того, я вот недавно встречался с американским послом Джо Хантсманом, я ему прямо сказал: все ваши действия не позволяют политикам, предпринимателям, экспертам с либеральным подходом к реформам убеждать правительство в необходимости проведения этих реформ.

Вы, вообще-то говоря, являетесь сейчас противниками, самыми ярыми противниками институциональных и структурных реформ в российской экономике и в российском обществе, потому что давление, которое оказывает сейчас на нас так называемое «англо-саксонское звено», как выразился министр Лавров, прежде всего, вызывает сопротивление и давление в обратную сторону и, в частности, ожидать того, что все вдруг начнут, извините, под дудку плясать дяди Сэма, не приходится. [/ИСТОРИЯВОПРОСА]