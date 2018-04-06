«Какие формы!»: Настя Каменских порадовала фанатов фото в обнаженном виде

Популярная певица Настя Каменских не устает демонстрировать свои преображения. Звезда в последнее время сильно изменилась — заметно сбросила вес и сделала другую прическу. Она отмечает, что в новом образе чувствует себя очень гармонично, но всем, как известно, не угодить. На днях красавица показала, как выглядит без одежды, что понравилось многим поклонникам ее творчества.

30-летняя Настя Каменских, которая прославилась в дуэте с Алексеем Потапенко (Потап), недавно начала сольную карьеру. Ее часто критиковали за пышные формы, и певица взялась за работу над собой. Сейчас она выступает под псевдонимом NK, но изменения коснулись не только ее сценического имени. Длинноволосая артистка укоротила и выпрямила свои кудряшки, которые долгое время были частью ее звездного имиджа. На днях она показала откровенное фото, для которого позировала в обнаженном виде и с привычной прической.

Фанаты остались в восторге от недавнего снимка певицы, они хвалят ее формы и просят больше не менять прическу, ведь пышная шевелюра — один из хитов внешности Каменских, а с гладкими волосами, по их мнению, она стала похожа на других знаменитостей. Настя оголилась для фото, но прикрыла все интимные места руками, оставив поклонникам возможность фантазировать. Они отреагировали на новую публикацию любимицы: «Какие формы, женщина — мечта!» «Красотка, очень нравится мне, как ты выглядишь».

«Роскошная женщина! Порадовала, однако!» «А как по мне, она полновата». «Никого не слушай, ты идеальная!» Несмотря на то что Каменских заметно похудела, многие пользователи соцсетей считают, что ей еще надо совершенствовать внешность. Они указывают на то, что Настя на многих снимках втягивает живот, чтобы казаться стройнее, чем есть на самом деле.

Злопыхатели не желают признавать успех Анастасии в плане снижения веса и рекомендуют худеть еще, занимаясь в спортзале.