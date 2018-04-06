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Во дворе дома на Гастелло установят 24 единицы игрового оборудования и малых архитектурных форм
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Во дворе дома на Гастелло установят 24 единицы игрового оборудования и малых архитектурных форм 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В голосовании по обновлению дворовой площадки и ее наполнению на портале «Активный гражданин» приняли участие более 2,6 тысяч жителей Сокольников.
Так, во дворе дома 39 на улице Гастелло установят двадцать четыре единицы игрового оборудования и малых архитектурных форм.
С учетом мнения горожан в весенне-летний сезон двор на Гастелло будет оборудован многофункциональным игровым комплексом «Самолет», шестиместной каруселью, двумя качелями на пружине, тремя видами качелей и песочницей. Также на площадке появится спортивное оснащение, в частности, брусья, наклонная скамейка и двухуровневый турник.
Для отдыха жителей установят 6 скамеек.
В ходе благоустройства территории будет выполнено восстановление 3,3 тыс. квадратный метро газона, 2,6 тыс. квадратных метро асфальтобетонного покрытия, 1,1 погонного метра бортового камня и 275 «квадратов» полиуретанового покрытия.
Добавим, жители района приняли участие в 4-х голосованиях, касающихся благоустройства детских площадок Сокольников.
Фото: Светлана Яковлева.
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