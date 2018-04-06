Госдума и кабмин научились слышать друг друга

Обеспечение темпов экономического роста выше мировых — основная задача, которую предстоит решить Правительству и депутатам Госдумы в обозримом будущем. О вызовах и текущей ситуации в экономике и социальной сфере председатель партии «Единая Россия» , премьер-министр Дмитрий Медведев говорил в пятницу, 6 апреля, с думскими однопартийцами в рамках расширенного заседания фракции. До этого он уже успел обсудить социально-экономический блок вопросов с другими думскими фракциями.

Вызовы усилились, взаимодействие окрепло

Открывая заседание, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новые вызовы тормозили развитие экономики и ставили целью остановить развитие страны. Вот почему Правительству, региональной и местной власти предстояло работать на конечный результат.

left497законопроектоввнесло в Госдуму Правительство за прошедшие полтора года.

Кабмин и Дума принимали решения, которые позволили обеспечить импортозамещение в АПК, защиту граждан в финансовой сфере. Речь идёт о формировании национальной платёжной системы, поддержке отечественных сельхозпроизводителей. «Эти решения были эффективны и показали положительный результат, вследствие которого российская экономика вышла из стагнации за очень короткое время», — сказал Вячеслав Володин.

Несмотря на кризис, права граждан были защищены, и это итог работы Правительства с Госдумой, считает спикер. По его словам, есть серьёзные результаты в жилищном строительстве и сельском хозяйстве. В последней сфере они рекордные по сравнению с советским периодом, и о чём ранее говорил Президент России в своём Послании Федеральному Собранию.

За прошедшие полтора года работы седьмого созыва Госдумы депутаты и кабмин смогли выстроить конструктивный диалог и улучшить качество принимаемых законов, считает председатель палаты. Добиться этого получилось не сразу. «Новый формат работы Госдумы и Правительства было непросто выстроить, так как сложившаяся практика характеризовалась либо отсутствием диалога, либо поддержкой без обсуждения. И это мешало развивать отношения, построенные на соблюдении норм публичной дискуссии», — сказал Вячеслав Володин.

Изменения, внесённые в Регламент Госдумы, усложнили процедуры взаимодействия и согласования законопроектов, но через эти сложности Госдума и Правительство вышли на лучшее качество принимаемых решений и большую эффективность.

За прошедшие полтора года в Госдуму было внесено 1855 законопроектов, 497 из них внесло Правительство. Спикер отметил, что в законотворческом процессе много участников и кабмин в нём занимает особое место.

Важные решения, масштабные задачи

Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что новый уровень взаимодействия, на который вышли Госдума и Правительство, позволил решить уже ряд ключевых задач. «Любой вопрос, который возникает у депутатов или представителей Правительства, мы можем обсудить в новых форматах, с привлечением широкого круга экспертов», — отметил он.

По словам премьера, нынешний созыв Госдумы характеризует то, что депутаты и кабмин научились слышать аргументы друг друга. «Но это не значит, что у нас мнения совпадают по всему спектру проблем. Однако по ключевым вопросам, которые касаются единства государства, мы всегда проявляли абсолютное единодушие. Это касалось и Крыма , и введения тотальных санкций в отношении нашей страны, и прочих факторов, включая драматическое падение цен на нефть», — подчеркнул глава кабмина. По мнению Медведева, такого сложения негативных факторов в отношении страны в истории государства не было уже давно.

«Впереди масштабные задачи, о них я расскажу в ходе отчёта за работу Правительства на следующей неделе. Это будет не очень короткий доклад.

«Но в условиях консолидированной работы мы смогли противопоставить этим факторам очень важные решения, которые были поддержаны народом. Эта поддержка проявилась в виде голосования на выборах Президента РФ , в которых победил наш кандидат — Владимир Путин», — пояснил он.

По информации премьера, за последние полтора года Правительством было подготовлено более семисот проектов законов, около пятисот внесено на рассмотрение Госдумы. «Самое главное, что мы всегда были в открытом диалоге. Работа над ошибками была регулярной. И эту работу над всем законотворческим массивом нужно довести до конца», — сказал он.

По убеждению Медведева, фракция «Единая Россия» всегда правильно оценивала реальную экономическую ситуацию. В таких условиях легко было увлечься популизмом, но депутаты выбрали ответственную позицию. «Впереди масштабные задачи, о них я расскажу в ходе отчёта за работу Правительства на следующей неделе. Это будет не очень короткий доклад. И у фракций будет возможность задать вопросы. Будущее должно стать в ракурсе самого пристального нашего внимания», — заключил глава кабмина.

При этом Дмитрий Медведев напомнил, что и перед Правительством, и перед депутатами Госдумы стоит задача, сформулированная Президентом России в своём Послании, — обеспечить темпы экономического роста выше мировых. «Внедрение современных технологий и решение социальных задач, которых ещё много и много, — это первостепенные задачи. В самых серьёзных условиях мы смогли сохранить нормальную социальную ситуацию в стране. Мы должны активно работать», — подытожил глава Правительства.

Также премьер напомнил, что депутатам Госдумы в ближайшее время предстоит оперативно разобраться с накопленными за несколько лет законопроектами, утратившими актуальность.

Экономика и качество жизни повысятся

Развитием встречи председателя партии с депутатами-единороссами стали тематические встречи парламентариев с одиннадцатью федеральными министрами на трёх площадках. Здесь парламентарии имели возможность пообщаться и обсудить широкий круг социально-экономических задач, которые сегодня стоят перед Правительством.

При этом лидер фракции Сергей Неверов предложил новый механизм взаимодействия, когда, помимо предложений и мнений думских комитетов, прозвучали бы и вопросы региональных законодательных собраний. Такой подход показал свою эффективность.

Сам Неверов моделировал площадку, где обсуждали инфраструктурные проблемы. «Вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и строительства жилья, тарифов и энергетики. Кроме того, подробно рассмотрели проблемы, связанные с развитием Дальнего Востока и необходимостью увеличения в два раза объёмов финансирования дорожного строительства», — пояснил он.

Депутат напомнил, что увеличение объёмов строительства жилья является одним из важных моментов Послания Президента России. «Для нас крайне важно, что все вопросы из регионов, а их мы получили более трёхсот, были услышаны Правительством. Все ответы мы передадим нашим коллегам в регионы», — сказал Неверов.

По мнению первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, встреча на экономической площадке прошла в конструктивном дискуссионном ключе. «Предстоящий отчёт Правительства особенный, — отметил он. — Это не просто отчёт за 2017 год, а за все предыдущие шесть лет работы кабмина. Основные вопросы — развитие экономики».

Минсельхоза, Минэкономразвития и На вопросы депутатов-единороссов ответили все министры экономического блока: Минфина Минпромторга . Депутатов интересовали не только отчёты о проделанной работе, но также и то, как министры видят выполнение основных тезисов Послания Президента России. Также разговор коснулся существенного повышения производительности труда, увеличения инвестиций, а также темпов развитии выскотехнологических отраслей промышленности и сельского хозяйства.

«В целом депутаты позитивно оценили деятельность Правительства в экономической сфере за прошедшие шесть лет. Очевидно, что это был трудный период для российской экономики, связанный с кризисом, санкциями в отношении нашей страны, серьёзными бюджетными проблемами и падением доходов. Но, несмотря на это, Правительству удалось удержать ситуацию под контролем и выполнить все социальные обязательства», — подытожил депутат.

Предпринятые Правительством меры позитивно сказались на развитии страны — инфляция снизилась, наметился рост экономики. По мнению Жукова, созданные благоприятные условия позволят повысить благосостояние граждан и улучшить качество их жизни.

В рамках секции, посвящённой вопросам социальной политики, речь шла о реализации программы партии и Послания Президента РФ. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что уже решена проблема обеспечения детскими садами детей от трёх до семи лет, работает программа реконструкции школ, положительные изменения произошли в здравоохранении, принято важнейшее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума.

Но при этом есть нерешённые вопросы, которые депутаты обсудили с министрами труда и социальной защиты, здравоохранения и образования и науки. Центральной на заседании секции была тема демографии. Добиться положительных демографических тенденций можно только благодаря резкому снижению смертности и роста продолжительности жизни. «Это ставит новые задачи перед здравоохранением. На первый план выходит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями», — сказал Андрей Исаев.

В рамках секции обсуждали создание федеральной программы борьбы с раком, в разработке которой готовы участвовать депутаты Госдумы.

Единороссы также обсудили с главами профильных министерств тему повышения доходов населения, в том числе роста пенсий. Для этого необходимо пополнить источники доходов Пенсионного фонда. Исаев подчеркнул, что 15 миллионов человек в России «неизвестно каким образом получают заработную плату», а это значит, что они не платят взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. «Наша задача — добиться легализации всех заработных плат в стране», — подчеркнул Андрей Исаев.

Подводя итог расширенного заседания, Сергей Неверов отметил, что все члены фракции «Единая Россия» будут посвящены в вопросы, которые затрагивались на дискуссионных площадках. После этого будет выработано единое мнение и сформулированы предложения фракции кабмину по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.