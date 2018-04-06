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О чём ВВП говорил с ВВВ?
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О чём ВВП говорил с ВВВ? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Это дурной знак?
«Встреча губернатора с главой государства обычно неплохой знак, — говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Необязательно хороший (встреча может быть плановой), но и неплохой: ведь в случае проблем у губернатора такие встречи обычно отменяют или переносят. Иногда бывают встречи, связанные с переходом на федеральный пост. Но, думаю, это не тот случай».
Как сообщила пресс-служба губернатора Ставрополья, Владимир Владимиров проинформировал Президента России Владимира Путина о том, как в крае выполняют установки ежегодного послания главы государства Федеральному собранию России.
Губернатор сообщил о возведении нового корпуса краевой больницы и проекте развития онкоцентра.
Также обсуждались вопросы, связанные с домами культуры и благоустройством городской среды.
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