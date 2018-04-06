Многодетные семьи в Богородском районе получили участки без воды, газа и дорог

Две многодетные семьи в Богородском районе получили от администрации земельные участки для строительства жилья без элементарной инженерной и дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

В ходе проверки установлено, что земельные участки в деревне Ушаково , которые достались семьям с тремя несовершеннолетними детьми, в 2014 и 2015 годах не были обеспечены коммуникациями водо— и газоснабжения, а также дорогами. При этом в местном бюджете средства на проведение данных работ также не предусматривались.

В марте суд удовлетворил иск городского прокурора и обязал районную администрацию решить данную проблему. В течение года на участках должны появиться газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и подъездные дороги к землям.

Напомним, многодетным семьям выделят более 2000 участков на Бору.