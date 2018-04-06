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Многодетные семьи в Богородском районе получили участки без воды, газа и дорог
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Многодетные семьи в Богородском районе получили участки без воды, газа и дорог 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Две многодетные семьи в Богородском районе получили от администрации земельные участки для строительства жилья без элементарной инженерной и дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
В ходе проверки установлено, что земельные участки в деревне Ушаково, которые достались семьям с тремя несовершеннолетними детьми, в 2014 и 2015 годах не были обеспечены коммуникациями водо— и газоснабжения, а также дорогами. При этом в местном бюджете средства на проведение данных работ также не предусматривались.
В марте суд удовлетворил иск городского прокурора и обязал районную администрацию решить данную проблему. В течение года на участках должны появиться газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и подъездные дороги к землям.
Напомним, многодетным семьям выделят более 2000 участков на Бору.
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