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«Архангельское качество» ищет талантливых бизнесменов в сфере туризма, транспорта и народных промыслов
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«Архангельское качество» ищет талантливых бизнесменов в сфере туризма, транспорта и народных промыслов 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Организаторы регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» ищут талантливых бизнесменов. Особенно интересны заявки со стороны организаций, работающих в сфере туризма, народных промыслов, фармации, оказывающих юридические, транспортные услуги.
В этом году «Архангельское качество» проводится в 21-й раз. По данным заместителя председателя региональной комиссии по качеству Андрея Родиманова на 6 апреля, заявки на участие в конкурсе поступили от 34 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десять городов и районов области. Шесть компаний будут участвовать в конкурсе впервые.
По словам представителей оргкомитета, даже если компания не выйдет на федеральный этап программы «100 лучших товаров России», это даст полезный опыт.
— Мы даём бесплатные консультации по всем вопросам, связанным с документальным обеспечением того или иного бизнеса, организацией процесса с точки зрения государственных стандартов, чтобы помочь предприятию выйти на более высокий уровень, — рассказала региональный координатор конкурса, секретарь региональной комиссии по качеству Галина Хлопенова.
Приём заявок и материалов на участие в региональном этапе конкурса завершится 1 июня. Телефоны для справок: (8182) 20-24-03, 20-24-99, e-mail: 30@arkhcsm.ru.
О талантливых предпринимателях Поморья, у многих из которых еще нет наград всероссийских конкурсов, журналисты 29.ru рассказывали в рубрике «Нетипичный бизнес». Многодетная мама из Архангельска Анна Злотко преуспела в дизайнерском бизнесе, сельскую империю на Левом берегу строит Владимир Будейкин, фарфоровый бизнес архангельской мастерицы Марины Мининой взорвал соцсети. Рискованный стартап Сергея Пятковского прославил его на всю Россию и помог попасть на страницы «Форбс». Оксана Харьковская открыла сыроварню после сокращения.
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