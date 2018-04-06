«Архангельское качество» ищет талантливых бизнесменов в сфере туризма, транспорта и народных промыслов

Организаторы регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России » ищут талантливых бизнесменов. Особенно интересны заявки со стороны организаций, работающих в сфере туризма, народных промыслов, фармации, оказывающих юридические, транспортные услуги.

В этом году «Архангельское качество» проводится в 21-й раз. По данным заместителя председателя региональной комиссии по качеству Андрея Родиманова на 6 апреля, заявки на участие в конкурсе поступили от 34 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десять городов и районов области. Шесть компаний будут участвовать в конкурсе впервые.

По словам представителей оргкомитета, даже если компания не выйдет на федеральный этап программы «100 лучших товаров России», это даст полезный опыт.

— Мы даём бесплатные консультации по всем вопросам, связанным с документальным обеспечением того или иного бизнеса, организацией процесса с точки зрения государственных стандартов, чтобы помочь предприятию выйти на более высокий уровень, — рассказала региональный координатор конкурса, секретарь региональной комиссии по качеству Галина Хлопенова.

Приём заявок и материалов на участие в региональном этапе конкурса завершится 1 июня. Телефоны для справок: (8182) 20-24-03, 20-24-99, e-mail: 30@arkhcsm.ru.