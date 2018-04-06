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До 150 вентиляционных шахт коллекторных тоннелей смогут очищать в день в Москве
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До 150 вентиляционных шахт коллекторных тоннелей смогут очищать в день в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
При помощи машин «Посейдон», которые поступили в распоряжение ГУП «Москоллектор» в прошлом году, предприятие сможет очищать до 150 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов в день, сообщил журналистам старший мастер ГУП «Москоллектор» участка РЭК-2 Руслан Кричевцев в пятницу.
«В городе 15 тысяч вентиляционных шахт, наша задача — поддерживать их в надлежащем порядке. Для этого у нас есть спецтехника и автомобили «Посейдон», в которых стоит оборудование высокого давления, которое помогает нам быстро и качественно приводить все сооружения в надлежащее состояние и поддерживать их круглый год», — сказал Кричевцев.
Он также подчеркнул, что за восьмичасовую смену одна машина может очистить порядка 40-50 вентиляционных шахт, то есть три машины за день справляются с 120-150 объектами.
Вдобавок во время очистки вентиляционных шахт на них будет наноситься антивандальное покрытие, а вся грязь будет смываться разогретой до 90 градусов водой под давлением 500 атмосфер.
Коммуникационный коллектор — проходной подземный тоннель, предназначенный для прокладки в нем трубопроводов тепловых сетей и водоснабжения, силовых электрических кабелей и кабелей связи.
Протяженность таких тоннелей в Москве составляет 770 километров.
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