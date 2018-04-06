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В Хакасии рассказали о судьбе Агафьи Лыковой
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В Хакасии рассказали о судьбе Агафьи Лыковой 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Таежная отшельница Агафья Лыкова, дружившая с экс-губернатором Аманом Тулеевым, не останется без внимания, сообщили РИА «Новости» в управлении пресс-службы главы Хакасии.
«Без внимания Агафья Лыкова точно не останется. Традиционно ей помогают сотрудники Государственного природного заповедника «Хакасский», которые регулярно заходят к ней на заимку во время обходов и другой служебной деятельности», — рассказал представитель ведомства.
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Он добавил, что инспекторы оказывают Лыковой помощь и доставляют посылки, а также корреспонденцию.
Кроме того, по словам представителя пресс-службы, Лыковой помогают представители «Роскосмоса» во время предпусковых и послепусковых облетов тайги, представители Старообрядческой церкви, студенты-добровольцы.
Напомним, семья староверов Лыковых ушла в саянскую тайгу в 1938 году. В конце 70-х отшельников случайно нашли геологи. После смерти родителей, братьев и сестры Агафья живет в тайге одна. С 2001 года окрестности заимки Лыковых решением правительства России стали одним из участков заповедника «Хакасский».
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