В Хакасии рассказали о судьбе Агафьи Лыковой

«Без внимания Агафья Лыкова точно не останется. Традиционно ей помогают сотрудники Государственного природного заповедника «Хакасский», которые регулярно заходят к ней на заимку во время обходов и другой служебной деятельности», — рассказал представитель ведомства.

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Он добавил, что инспекторы оказывают Лыковой помощь и доставляют посылки, а также корреспонденцию.

Кроме того, по словам представителя пресс-службы, Лыковой помогают представители «Роскосмоса» во время предпусковых и послепусковых облетов тайги, представители Старообрядческой церкви, студенты-добровольцы.

Напомним, семья староверов Лыковых ушла в саянскую тайгу в 1938 году. В конце 70-х отшельников случайно нашли геологи. После смерти родителей, братьев и сестры Агафья живет в тайге одна. С 2001 года окрестности заимки Лыковых решением правительства России стали одним из участков заповедника «Хакасский».

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