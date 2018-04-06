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«Майская прогулка — 2018» стартует в Академическом
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«Майская прогулка — 2018» стартует в Академическом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Традиционно майская прогулка в столице Урала пройдет в два дня: 20 мая мероприятие состоится для тех, кто предпочитает гулять пешком, 26 мая — для велосипедистов. Последние в этом году смогут попробовать свои силы на новых маршрутах, которые начнутся в Академическом.
«Каждый год мы ищем новые маршруты, чтобы показать жителям районы и парки, где они ещё не катались. Ведь большинство привыкли ездить по одним и тем же дорогам. Мы уже проводили велопрогулки в южной и северной части Екатеринбурга. В этом году на нас вышли представители АО «РСГ — Академическое» и предложили провести велозаезд в юго-западном направлении. Академический район — самый развитый в плане велосипедной инфраструктуры», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» организатор мероприятия Виталий Мельников.
На выбор участникам велопрогулки будут предложены трассы в 12-15 км, 30-35 км и 50-70 км. Финишировать спортсменам предстоит у торгового центра Мега.
Регистрация участников откроется на следующей неделе.
Фото: pixabay.com.
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