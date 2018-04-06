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Плагиат или нет? Пермячка нашла логотип, похожий на «Покупай пермское», на сайте платных шаблонов
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Плагиат или нет? Пермячка нашла логотип, похожий на «Покупай пермское», на сайте платных шаблонов 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В конце февраля в Прикамье выбрали новый логотип для проекта «Покупай пермское» — прошлый был похож на лого одной из российских компаний. Дизайнеры представили на конкурс множество своих вариантов. В интернете было запущено голосование, в итоге по-бедил красный мишка, обнимающий белую букву «П». Вчера, 5 апреля, пермский графиче-ский дизайнер Арина Сюккя выложила у себя в твиттере новый логотип проекта и шаблон логотипа, который нашла на сайте Freepik.com. Они оказались удивительно похожи. Однако автор «красного мишки» утверждает, что свой рисовал сам.
Нашла на фрипике оригинал, из которого сделан новый лого «Покупай пермское» pic.twitter.com/PKkhv5Mzmi
— Arish (@Shampanskij) April 5, 2018
Красный медведь, обнимающий букву «П» — такой логотип дизайнер пермской типографии Iqpress Алексей Лаптев представил на конкурс Пермской торгово-промышленной палаты. На конкурсе выбирали новый логотип для проекта «Покупай перм-ское», популяризирующего продукцию местных производителей. В разговоре с корреспондентом 59.ru в конце февраля Алексей Лаптев говорил, что у него было два варианта — в основе одного были медведь и буква, в основе другого — пятиугольник. «В советские времена ассоциировался со знаком качества», — комментировал тогда Лаптев. В итоге он остановился на медведе, так как «пермяки к нему привыкли».
Вчера, 5 апреля, дизайнер Арина Сюккя сделала пост на своей странице в Твиттере: «Нашла на фрипике оригинал, из которого сделан новый лого „Покупай пермское“», и выложила два скриншота — нового логотипа проекта и лого с сайта шаблонов. Туда «кофейного мишку» выложили пять месяцев назад. По ее словам, наткнулась на него она случайно, когда искала картинки с медведями для оформления заказа.
— Freepik.com — это сайт со «стоковыми» изображениями (шаблонными — прим. автора), где можно оформить подписку и скачать их платно, — рассказала Арина 59.ru. — Когда скачиваешь шаблон, можно с ним сделать все, что угодно.
При этом в техническом задании, которое было опубликовано на сайте ТПП перед конкур-сом, сказано: логотип должен быть «оригинальным и уникальным». На самом сайте Freepik.com есть правила использования логотипов. В частности, там указано, что скачанные файлы не могут использоваться в качестве товарного знака и в коммерческих целях без указания ресурса, с которого они были взяты. Информации о санкциях к нарушителям этого правила нет.
Мы показали изображение «кофейного медведя» автору логотипа-победителя Алексея Лопаева. Он подтвердил, что образ очень похож, но отметил — своего он рисовал сам. — Возможно, я видел этот логотип где-то три-пять лет назад и образ отпечатался у меня в сознании, — рассказал 59.ru дизайнер.
Вице-президент ТПП Елена Гилязова в разговоре с корреспондентом 59.ru рассказала, что сейчас по факту поступившей информации в палате проводят проверку. Она также отметила, что логотип пока не зарегистрирован: «На эту процедуру может уйти год».
59.ru: последние новости
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