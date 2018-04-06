Самое обсуждаемое в Интернете: хипстерское «Простоквашино» и легализованный валежник

На этой неделе пользователи соцсетей активно обсуждали новую серию мультика «Простоквашино», шутили про сбор валежника в лесу и «Мурку», исполненную в храме, а также устроили флешмоб в носках разного цвета. Самое обсуждаемое в Интернете: флешмоб #заперто и стеб над Telegram >> Ремейк «Простоквашино»

Премьера новой серии мультипликационного сериала «Простоквашино» взорвала рунет на этой неделе. Только за первые 6 часов ее посмотрели более 6 тысяч, а за сутки более 15 миллионов человек. Пользователи соцсетей не могли не заметить, что знакомые всем герои советского мультфильма нарочито пытаются соответствовать времени, используя слова хипстер амбарный, блог, селфи, подписчики, грустный смайлик и пр. Дядя Федор выглядит, как хипстер с донатом, Печкин работает в « Почте России », а Шарик завел «Инстаграм». Впечатления у пользователей остались смешанные. Многие шутили, что спонсором новых серий выступил бренд «Простоквашино», и наконец-то открылась тайна, как звали «дядю с большими усами», к которому ревновал маму папа Дяди Федора. Также поклонников шедевра «Союзмультфильма» смутил кот «кислотного синего цвета», прическа Дяди Федора, как из барбершопа, тот факт, что у него появилась сестра Вера Павловна, тогда как его папу зовут Дмитрием, и отсутствие «деревенской простоты».

Самое обсуждаемое в Интернете: фотожабы из Таганрога и «синее настроение» от Киркорова>> Шутки про валежник в 21 веке

Депутаты Госдумы 3 апреля разрешили россиянам собирать валежник для своих нужд. До этого сбор сухих веток в лесу, как выяснилось, карался штрафом. Пользователи Twitter недоумевают, что в 2018 году это для кого-то актуально. «21 век…Газовая империя №1 в мире…Самое грозное ядерное оружие в мире…111 долларовых миллиардера в стране А ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШАЕТ ГРАЖДАНАМ СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИК по причине отсутствия газового и водяного отопления У вас это в голове укладывается?», — пишет Саша Северный. Некоторые пользователи Twitter вообще задаются вопросом, что такое валежник.

Самое обсуждаемое в Интернете: мемы на фаворита «Оскара» и сумка‑голова из Милана >> Исполнение «Мурки» в храме

На этой неделе в сети появились видео, на котором священник поет известную блатную песню «Мурка» в трапезной одного из московских храмов. Как отметил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Александр Волков , «за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь Мурку — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан». При этом на видео священнику еще и подпевают. Неудавшемуся певцу было указано покинуть Москву и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является. «Какая недостойная мерзость», — писали пользователи Youtube. На комментарии некоторых пользователей Facebook, посчитавшими наказание священника чрезмерным, другие пользователи объясняли, что песня «Мурка» «ассоциируется с криминальным миром, оправдывает убийство и воровство, ставит перед человеком земные ориентиры, а не небесные».

Самое обсуждаемое в Интернете: «Бритва от народа» и скандал с харассментом в Госдуме >> Носочный флешмоб

В социальной сети Instagram набирает популярность флешмоб Lots of Socks, который посвящен Международному дню человека с синдромом Дауна. Российские актеры, музыканты и телеведущие тоже выкладывают в сеть фотографии носков разного цвета с хэштегом #lotsofsocks.

Самое обсуждаемое в Интернете: флешмоб с собаками и калькулятор отношений от «Черного зеркала»>> Красивый гол Криштиану Роналду

Португалец Криштиану Роналду в матче «Реал» — «Ювентус» забил очень красивый гол через себя в ворота Джанлуиджи Буффона , что восхитило не только стадион и тренера Зинедина Зидана , но и пользователей соцсетей. Его гол назвали феноменальным, потрясающим, гениальным, изумительным. «Поднимите мне веки, чтобы я еще раз увидел этот гол», — сказал комментатор «Матч. ТВ»

Самое обсуждаемое в Интернете: бурятская пародия на «Азино777» и мемы про Илона Маска>>