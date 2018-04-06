Жительница Котельников примет участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине

Руководитель молодежного медиацентра городского округа Котельники Карина Ирицян примет участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине, сообщила глава Котельников Ирина Польникова

Руководитель нашего молодежного медиацентра Карина Ирицян примет участие в акции «Бессменный полк» в Берлине. Она пройдет с портретом своего прадеда Алексея Петровича Шендяпина, воевавшего на Белорусском фронте и получившего тяжелое ранение в 1944 году. Мы гордимся, что в нашем городе живут такие молодые люди, которые чтят историю страны, помнят подвиг своих дедов и прадедов, рассказывают об этом другим

— Ирина Польникова.

Глава Котельников напомнила, что ранее участники медиацентра городского округа стали финалистами конкурса видеоработ «Я — наследник Победы», посвященного сохранению истории России . Инициатором создания ролика стала Карина Ирицян. В сюжете ребята рассказали о своих дедах, где они воевали и какой боевой путь прошли в годы Великой Отечественной войны. Также участие в съемках принял ветеран ВОВ, почетный гражданин Котельников Владимир Ананских.