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Жительница Котельников примет участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине
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Жительница Котельников примет участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Руководитель молодежного медиацентра городского округа Котельники Карина Ирицян примет участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине, сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
Руководитель нашего молодежного медиацентра Карина Ирицян примет участие в акции «Бессменный полк» в Берлине. Она пройдет с портретом своего прадеда Алексея Петровича Шендяпина, воевавшего на Белорусском фронте и получившего тяжелое ранение в 1944 году. Мы гордимся, что в нашем городе живут такие молодые люди, которые чтят историю страны, помнят подвиг своих дедов и прадедов, рассказывают об этом другим
— Ирина Польникова.
Глава Котельников напомнила, что ранее участники медиацентра городского округа стали финалистами конкурса видеоработ «Я — наследник Победы», посвященного сохранению истории России. Инициатором создания ролика стала Карина Ирицян. В сюжете ребята рассказали о своих дедах, где они воевали и какой боевой путь прошли в годы Великой Отечественной войны. Также участие в съемках принял ветеран ВОВ, почетный гражданин Котельников Владимир Ананских.
В конце марта в Подмосковье были подведены итоги регионального конкурса «Я — наследник Победы», который впервые проходил в этом году. Конкурс организован при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Финалисты и победители примут участие в марше «Бессмертный полк» в Берлине, который пройдет в мае.
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