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Виталий Мутко снова прилетел в Волгоград для проверки перед ЧМ-2018
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Виталий Мутко снова прилетел в Волгоград для проверки перед ЧМ-2018 

v1.ru 33 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгоград сегодня, 6 апреля, с очередным своим визитом прилетел заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Инспектируя город-герой перед чемпионатом, федеральный чиновник смотрел новый терминал внутренних авиалиний. После этого Виталий Мутко собирается проехаться по всем остальным объектам, которые строились перед мундиалем.
В новом терминале Международного аэропорта Волгоград зампреду российского правительства показали оборудование для досмотра и выдачи багажа. Также Виталий Мутко сходил в зал ожидания.
— Новый терминал примет первых пассажиров 9 мая, — рассказал гостю губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Модернизироваться аэропорт будет и после чемпионата. Уже сейчас идет проектирование соединений между терминалами и внешних галерей. Предстоит реконструировать старый терминал внутренних авиалиний в междугородный автовокзал, после чего здесь будет создан мультимодальный комплекс, объединяющий воздушный, автомобильный и железнодорожный транспорт.
Сейчас в новом терминале завершены строительно-монтажные работы, идет установка и наладка оборудования.
Телетрапы, на отсутствие которых не раз обращал внимание Виталий Мутко во время своих визитов в Волгоград, будут возведены тоже только после мундиаля.
Еще в декабре 2016 года Виталий Мутко просил привести аэропорт в соответствующий современности вид.
— Мне всегда обидно, когда новый объект не отвечает всем требованиям сегодняшнего времени, — говорил чиновник. — Конечно, должны быть телетрапы в аэропорту, должны быть выходы. Людям должен быть создан определенный комфорт. Когда стоит новое здание, а в нем нет даже телетрапа, то это мне совсем не кажется правильным.
25 июля во время большого совещания на «Волгоград Арене» Виталий Мутко снова напомнил о телетрапах. Поговорив с волгоградскими чиновниками, по итогам летнего визита он, правда, отказался от надежд успеть с телетрапами до мундиаля.
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