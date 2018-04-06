Виталий Мутко снова прилетел в Волгоград для проверки перед ЧМ-2018

Волгоград сегодня, 6 апреля, с очередным своим визитом прилетел заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко . Инспектируя город-герой перед чемпионатом, федеральный чиновник смотрел новый терминал внутренних авиалиний. После этого Виталий Мутко собирается проехаться по всем остальным объектам, которые строились перед мундиалем.

В новом терминале Международного аэропорта Волгоград зампреду российского правительства показали оборудование для досмотра и выдачи багажа. Также Виталий Мутко сходил в зал ожидания.

— Новый терминал примет первых пассажиров 9 мая, — рассказал гостю губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров . — Модернизироваться аэропорт будет и после чемпионата. Уже сейчас идет проектирование соединений между терминалами и внешних галерей. Предстоит реконструировать старый терминал внутренних авиалиний в междугородный автовокзал, после чего здесь будет создан мультимодальный комплекс, объединяющий воздушный, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Сейчас в новом терминале завершены строительно-монтажные работы, идет установка и наладка оборудования.

Телетрапы, на отсутствие которых не раз обращал внимание Виталий Мутко во время своих визитов в Волгоград, будут возведены тоже только после мундиаля.

Еще в декабре 2016 года Виталий Мутко просил привести аэропорт в соответствующий современности вид.

— Мне всегда обидно, когда новый объект не отвечает всем требованиям сегодняшнего времени, — говорил чиновник. — Конечно, должны быть телетрапы в аэропорту, должны быть выходы. Людям должен быть создан определенный комфорт. Когда стоит новое здание, а в нем нет даже телетрапа, то это мне совсем не кажется правильным.

25 июля во время большого совещания на «Волгоград Арене» Виталий Мутко снова напомнил о телетрапах. Поговорив с волгоградскими чиновниками, по итогам летнего визита он, правда, отказался от надежд успеть с телетрапами до мундиаля.