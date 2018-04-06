Дорогу на набережной Гребного канала начали ремонтировать

В четверг, 5 апреля, начались работы по фрезеровке асфальтового покрытия на набережной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Асфальт на набережной Гребного канала испытывает высокие транспортные нагрузки, являясь дорогой-дублером для въезда и выезда из центра города. Здесь планируется отремонтировать более тысячи квадратных метров полотна.

Согласно информации, в Нижегородском районе вначале отремонтируют дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта и расположены социальные объекты. В первую очередь ямочный ремонт планируется произвести по улицам Добролюбова, Усилова, Черниговской, Новой, Лысогорской, Верхне-Печерской, Фруктовой, Яблоневой, а также дублер Красносельской.

Кроме того, запланированы работы по ремонту дорожного покрытия на площади Минина и Пожарского и на дороге к радиорынку «Герц», которая соединяет Нижегородский и Советский районы.

После проведения ямочного ремонта на центральных улицах и магистралях приведут в порядок внутриквартальные проезды и пешеходные тротуары. По словам начальника управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района Ирины Масанкиной, на эти цели выделено около 50 млн рублей.