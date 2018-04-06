На овощной базе в Самаре уничтожили 288 кг санкционных томатов

Самаре сотрудники прокуратуры , таможни и Россельхознадзора наведались с проверкой на овощную базу, расположенную на улице Дальневосточной. Там они партию продктов, ввоз которых на территорию России запрещен.

— На базе нашли 48 ящиков свежих томатов весом 288 кг, завезенных в Самару через Республику Беларусь из Турции . На коробках с томатами были видны следы перемаркировки. Часть этикеток были сорваны, часть остались, — рассказали представители регионального управления Россельхознадзора.

Они уточнили, что для некоторых турецких предприятий ввоз томатов в Россию уже разрешен. Но именно эта организация-производитель не входит в данный список.

— Все 288 кг томатов уничтожили в присутствии владельцев прямо на овощной базе при помощи погрузчика, — собщили в Россельхознадзоре.