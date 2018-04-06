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На овощной базе в Самаре уничтожили 288 кг санкционных томатов
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На овощной базе в Самаре уничтожили 288 кг санкционных томатов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре сотрудники прокуратуры, таможни и Россельхознадзора наведались с проверкой на овощную базу, расположенную на улице Дальневосточной. Там они партию продктов, ввоз которых на территорию России запрещен.
— На базе нашли 48 ящиков свежих томатов весом 288 кг, завезенных в Самару через Республику Беларусь из Турции. На коробках с томатами были видны следы перемаркировки. Часть этикеток были сорваны, часть остались, — рассказали представители регионального управления Россельхознадзора.
Они уточнили, что для некоторых турецких предприятий ввоз томатов в Россию уже разрешен. Но именно эта организация-производитель не входит в данный список.
— Все 288 кг томатов уничтожили в присутствии владельцев прямо на овощной базе при помощи погрузчика, — собщили в Россельхознадзоре.
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