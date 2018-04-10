В Петербурге планируют отремонтировать эскалаторы на станции метро «Приморская» 

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Петербургский метрополитен ищет подрядчика. Первоначальная стоимость контракта составляет более 34 млн рублей, но она может быть снижена, сообщает «ПолитЭксперт».
Электронный аукцион запланирован на 3 мая.
Ремонтно-модернизационные работы намечены на период с 30 мая до 20 сентября 2018 года. Как указано в проекте, замена одного эскалатора из трёх не должна проводиться более 20 календарных дней.
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.