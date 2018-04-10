Ещё
В Петербурге планируют отремонтировать эскалаторы на станции метро «Приморская»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге планируют отремонтировать эскалаторы на станции метро «Приморская» 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Петербургский метрополитен ищет подрядчика. Первоначальная стоимость контракта составляет более 34 млн рублей, но она может быть снижена, сообщает «ПолитЭксперт».
Электронный аукцион запланирован на 3 мая.
Ремонтно-модернизационные работы намечены на период с 30 мая до 20 сентября 2018 года. Как указано в проекте, замена одного эскалатора из трёх не должна проводиться более 20 календарных дней.
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.
RT на русском: последние новости
В ОНК рассказали об условиях содержания братьев Магомедовых В ТЦ Удмуртии нашли более 300 нарушений противопожарной безопасности менее чем за неделю В Лондоне торги бумагами En+ для американцев приостановлены в связи с санкциями США
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков574
Эрдоган раскритиковал Лаврова125
США отправляют ударную группу в Средиземное море285
Китай пошел на уступки США в торговой войне430
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока39
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение