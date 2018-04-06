В Калининградской области создадут ассоциацию экспортеров

Об этом стало известно в ходе первого заседания Совета по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. Сообщается, что создание организации было инициировано самим бизнесом для отстаивания своих интересов на системной основе. «Многие калининградские предприятия накопили серьезную производственную базу, большой экспертный опыт — в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и машиностроении. Создание Ассоциации поможет оперативно решать задачи развития экспортного потенциала региона и сделает более эффективным взаимодействие предпринимателей, органов власти и организаций, вовлеченных в экспортную деятельность», — пояснил вице-премьер регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков. Уже известно, что совместно с Калининградской областной таможней будет прорабатываться механизм отправки за границу крупногабаритных посылок.