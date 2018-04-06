Ещё
В Калининградской области создадут ассоциацию экспортеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининградской области создадут ассоциацию экспортеров 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом стало известно в ходе первого заседания Совета по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. Сообщается, что создание организации было инициировано самим бизнесом для отстаивания своих интересов на системной основе. «Многие калининградские предприятия накопили серьезную производственную базу, большой экспертный опыт — в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и машиностроении. Создание Ассоциации поможет оперативно решать задачи развития экспортного потенциала региона и сделает более эффективным взаимодействие предпринимателей, органов власти и организаций, вовлеченных в экспортную деятельность», — пояснил вице-премьер регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков. Уже известно, что совместно с Калининградской областной таможней будет прорабатываться механизм отправки за границу крупногабаритных посылок.
АиФ: последние новости
Где и когда в Калининграде можно освятить куличи и яйца? В Калининградской области начали производить сыр «Моцарелла» РФ заплатит жительнице Калининграда более 250 тысяч за сорванную поездку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками587
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост92
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным338
Поплавская сорвала шоу на НТВ97
На Украине угрожают взорвать Крымский мост60
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение