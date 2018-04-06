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Посол США не стесняется указывать, кто должен работать в украинской ЦИК
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Посол США не стесняется указывать, кто должен работать в украинской ЦИК 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом в интервью изданию «Фокус» заявила посол США на Украине Мари Йованович.
«Наш приоритет — переизбрание Центральной избирательной комиссии. В нынешнем ЦИК до сих пор работают люди из эпохи Януковича. Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс», — подчеркнула Йованович.
Она также заявила о необходимости принятия Избирательного кодекса, а также ввода ответственности за подкуп избирателей, а также обеспечения всем кандидатам на выборах равного доступа к СМИ.
Кроме того, Йованович заявил о необходимости изжить использование административного ресурса».
В то же время, американский посол опровергла информацию о поддержке Штатами каких-либо кандидатов на выборах.
«Наша задача — помочь обеспечить открытые выборы и честный демократический процесс», — указала Йованович.
Ранее один из лидеров «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что считает, что вокруг ЦИК идут политические игры с целью установить контроль над его членами.
«Мы видим ту политическую игру, которая идет сегодня и целью которой является полный контроль над членами ЦИК президентом. Это попытка провластных сил сфальсифицировать будущие парламентские и президентские выборы. Фракция «Оппозиционный блок» не будет поддерживать предложенных кандидатов, и будет требовать пропорционального распределения кандидатов между оппозицией и властью», — отметил Бойко.
Он особо указал на то, что в будущем составе Центризбиркома не хватает пропорционального политического представительства.
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