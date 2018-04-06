Посол США не стесняется указывать, кто должен работать в украинской ЦИК

«Наш приоритет — переизбрание Центральной избирательной комиссии . В нынешнем ЦИК до сих пор работают люди из эпохи Януковича. Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс», — подчеркнула Йованович.

Она также заявила о необходимости принятия Избирательного кодекса, а также ввода ответственности за подкуп избирателей, а также обеспечения всем кандидатам на выборах равного доступа к СМИ.

Кроме того, Йованович заявил о необходимости изжить использование административного ресурса».

В то же время, американский посол опровергла информацию о поддержке Штатами каких-либо кандидатов на выборах.

«Наша задача — помочь обеспечить открытые выборы и честный демократический процесс», — указала Йованович.

Ранее один из лидеров «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что считает, что вокруг ЦИК идут политические игры с целью установить контроль над его членами.

«Мы видим ту политическую игру, которая идет сегодня и целью которой является полный контроль над членами ЦИК президентом. Это попытка провластных сил сфальсифицировать будущие парламентские и президентские выборы. Фракция «Оппозиционный блок» не будет поддерживать предложенных кандидатов, и будет требовать пропорционального распределения кандидатов между оппозицией и властью», — отметил Бойко.

Он особо указал на то, что в будущем составе Центризбиркома не хватает пропорционального политического представительства.