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Финансирование мемориала в Беслане возобновили только после скандала?
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Финансирование мемориала в Беслане возобновили только после скандала? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как рассказали в организации «Матери Беслана», недавно в одной из соцсетей появился пост руководителя бесланского мемориального кладбища «Город ангелов» Касполата Рамонова.
Рамонов написал о том, что это учреждение власти республики не финансируют больше двух лет, поэтому ему приходится вкладывать личные деньги в благоустройство мемориала.
«Мы были не в курсе происходящего, — говорит представительница организации «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. — Лишь после того, как власти сообщили о том, что недавно перечислили 3,5 млн рублей на эти цели, мы узнали, что были такие проблемы. В последние годы Рамонов ни перед кем из нас не отчитывался о том, какие деньги получает от властей на эти цели, как их расходует. Из-за того, что он не представлял отчёты в органы власти, счета заблокировали. И хотя из бюджета средства на эти цели перечисляли, Рамонов их не получал».
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