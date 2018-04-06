Финансирование мемориала в Беслане возобновили только после скандала?

Как рассказали в организации «Матери Беслана», недавно в одной из соцсетей появился пост руководителя бесланского мемориального кладбища «Город ангелов» Касполата Рамонова.

Рамонов написал о том, что это учреждение власти республики не финансируют больше двух лет, поэтому ему приходится вкладывать личные деньги в благоустройство мемориала.