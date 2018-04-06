Carprice опроверг проведение обысков в своем офисе

«Все это не имеет никакого отношения к действительности», — подчеркнули в Carprice.

Правоохранительные органы 5 апреля «запросили информацию по делу, связанному с одним из тысяч контрагентов», с которым Carprice не работает «более двух лет», уточнили Rusbase в компании.

Carprice передала информацию в органы правопорядка.

Представители сервиса отметили, что «никаких претензий к работе Carprice не было и нет, компания работала и работает в обычном режиме».