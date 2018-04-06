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Carprice опроверг проведение обысков в своем офисе
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Carprice опроверг проведение обысков в своем офисе 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
«Все это не имеет никакого отношения к действительности», — подчеркнули в Carprice.
Правоохранительные органы 5 апреля «запросили информацию по делу, связанному с одним из тысяч контрагентов», с которым Carprice не работает «более двух лет», уточнили Rusbase в компании.
Carprice передала информацию в органы правопорядка.
Представители сервиса отметили, что «никаких претензий к работе Carprice не было и нет, компания работала и работает в обычном режиме».
Об обысках в Carprice сообщил телеграм-канал Mash 6 апреля. По данным Mash, обыск проводился накануне сотрудниками экономической полиции Москвы якобы по подозрению в использовании компанией «серых» схем. При этом, утверждает телеграм-канал, в ходе обысков «изъята пара коробок документов, касающихся нескольких сделок».
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