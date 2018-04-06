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iPhone взорвался в руках у женщины в сервис-центре
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iPhone взорвался в руках у женщины в сервис-центре 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ожоги и ссадины получила жительница китайской провинции Хэйлунцзян, в руках которой взорвался iPhone. Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что инцидент произошел в ремонтной мастерской, куда женщина повторно принесла свой смартфон, сообщает Setn.com.
Со слов пострадавшей, в январе она обратилась в сервисный центр в родном Тунцзяне, где ее iPhone заменили батарею, поскольку старая уже не держала заряд. «Обновка» показала себя не с лучшей стороны, и вечером 3 апреля женщина вновь отправилась в мастерскую. Пока она подбирала слова, дабы описать все сбои в работе смартфона, тот самостоятельно «проявил себя», взорвавшись в руках владелицы.
Огненная «струя» ударила в лицо женщине, а пламя перебросилось на ее кофту. В результате она вынуждена была обратиться за помощью к медикам с ожогами лица и левой руки.
После инцидента пострадавшая обратилась в службу поддержки Apple, но в компенсации ей отказали — как оказалось, сервисный центр не был сертифицирован, хотя его владелец уверяет в обратном.
Причина, по которой взорвался аккумулятор, остается неизвестной, но его точно не кусали, как парой месяцев ранее сделал недоверчивый житель Поднебесной, с помощью зубов проверявший на подлинность батарею iPhone 8.
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