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Венгерская компания создаст в Ленинградской области комплекс по выращиванию гусей
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Венгерская компания создаст в Ленинградской области комплекс по выращиванию гусей 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Венгерская компания вложит 90 млн евро в создание производственного комплекса по выращиванию и переработке гусей в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе областного правительства. На фабрике будут разводить гусей мясной и печеночной породы.
"На выездном совещании в Гатчине, посвященном подведению итогов работы АПК региона в 2017 году, подписан протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства производственного комплекса по выращиванию и переработке гусей мясной и печеночной породы", — сообщила в пятницу пресс-служба правительства Ленинградской области. Открытие комплекса позволит создать не менее 300 рабочих мест.
Как пояснили в пресс-службе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в документе оговаривается, что «зарубежный инвестор планирует осуществить софинансирование проекта в рамках венгерской программы экспортного финансирования в размере не менее 85% суммы договора генподрядного контракта (€90 млн)». В соглашении участвуют администрация Ломоносовского района Ленинградской области, генподрядчик — венгерская компания ЗАО «КИПСЕР» (KIPSZER FT) и ООО «ИСК „Ленжилстрой“, который выступает в качестве заказчика-застройщика. Генподрядчик выполнит работы по строительству и вводу в эксплуатацию животноводческого комплекса по откорму гусей и переработке мяса и печени птицы.
Во время подписания соглашения заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что Ленинградская область занимает в России лидирующие позиции по производству куриного мяса, и с каждым годом в регионе расширяется видовое разнообразие мяса птицы — выращивают индеек, перепелок, цесарок и уток. „С приходом компании из Венгрии, которая в Европе производит продукцию из мяса и печени гуся, у Ленинградской области появится возможность уверенно занять очередную нишу продовольственного рынка Северо-Запада, продвинуться в решении вопроса импортозамещения в поставках потребителям деликатесов из птицы“, — сказал Малащенко.
По данным комитета по агропромышленному и комплексу, Ленинградская область по итогам 2017 года заняла первое место в России по производству яиц (3,2 млрд штук), второе — по поголовью птицы (30,6 млн голов) и третье — по производству мяса птицы в сельхозорганизациях (310 тыс. тонн). Самообеспеченость региона мясом птицы составляет 441%, при этом в области производится 5% мяса птицы всей РФ и 60% — СЗФО.
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