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В Лужском районе создадут новое предприятие по выращиванию яблок
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В Лужском районе создадут новое предприятие по выращиванию яблок 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Лужском районе Ленинградской области реализуют новый инвестиционный проект создания предприятия по выращиванию и переработке яблок и других культур.
В рамках выездного совещании, посвящённого подведению итогов работы АПК региона в 2017 году и задачам на 2018 год, в Гатчине подписано соглашение о взаимодействии с растениеводческим хозяйством «Брод». Подписи под соглашением поставили председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и исполнительный директор хозяйства Богдан Пришляк.
На территории Лужского района планируется выращивать на площади в 250 га яблони различных районированных для Северо-Запада сортов, на 20 га — груши, сливы и вишни и на 30 га ягоды.
Инвестор также планирует строительство базы для хранения и переработки плодовой продукции. Инвестиции составят более 197 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест
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