В Лужском районе создадут новое предприятие по выращиванию яблок

В Лужском районе Ленинградской области реализуют новый инвестиционный проект создания предприятия по выращиванию и переработке яблок и других культур.

В рамках выездного совещании, посвящённого подведению итогов работы АПК региона в 2017 году и задачам на 2018 год, в Гатчине подписано соглашение о взаимодействии с растениеводческим хозяйством «Брод». Подписи под соглашением поставили председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и исполнительный директор хозяйства Богдан Пришляк.

На территории Лужского района планируется выращивать на площади в 250 га яблони различных районированных для Северо-Запада сортов, на 20 га — груши, сливы и вишни и на 30 га ягоды.

Инвестор также планирует строительство базы для хранения и переработки плодовой продукции. Инвестиции составят более 197 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест