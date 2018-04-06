ФАС выявила недобросовестную конкуренцию производителя БАДов «Аевит» 

ФАС России выявила признаки недобросовестной конкуренции в деятельности производителя биологически активной добавки «Аевит» — компании «Доминанта-Сервис», сообщила пресс-служба ведомства.
«Компания ввела в оборот БАД под названием «Аевит», которое полностью идентично названию лекарственного препарата «Аевит» — витаминного комплекса, разработанного еще советскими учеными и известного с 70-х годов прошлого века», — говорится в сообщении.
«Действия компании являются ничем иным, как актом недобросовестной конкуренции. Название добавки вводило потребителей в заблуждение, поскольку создавало впечатление, что БАД «Аевит» является лекарственным препаратом», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.