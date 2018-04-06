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Минтранс готовит новую модель тарифов для увеличения перевозок грузов водным транспортом
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Минтранс готовит новую модель тарифов для увеличения перевозок грузов водным транспортом 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство транспорта России готовит новую модель тарифов для увеличения перевозок грузов водным транспортом, сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.
«Мы в правительстве формулируем эту общую модель. Это более комплексный вопрос, она еще связана не только с тарифами транспортных компаний, но и во многом, может быть даже, в первую очередь, с "Транснефтью"», — сказал он, комментируя вопрос о направлении предложений по поводу отмены скидок РЖД во время навигации на маршрутах, которые дублируют водные пути. Он пояснил, что модель может быть готова в течение месяца.
«Рассчитываем, что в течении месяца должны, уже сезон наступает. Минтранс поддерживает сбалансированное решение этого вопроса, который находится в плоскости тарифов на прокачку по трубопроводам», — сказал Соколов
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