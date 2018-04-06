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Отсутствие вывески — не повод исключать из ЕГРЮЛ
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Отсутствие вывески — не повод исключать из ЕГРЮЛ 

Время бухгалтера 1 час назад
Инспекторы ФНС решили нанести визит налогоплательщику с целью проверки его места нахождения.
Но, отсутствие вывески, оповещающей о пребывании компании именно по этому адресу, а также тот факт, что никто не отреагировал на гостей и дверь не открыл, позволил ИФНС внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности информации об адресе юрлица.
Исключение из реестра организации удалось оспорить, даже несмотря на тот факт, что по данному адресу была зарегистрирована еще одна компания.
Главный довод, который смог убедить судей всех трех инстанций — организация все уведомления из инспекции получала и своевременно на них реагировала.
ПИСЬМО ФНС России от 29 марта 2018 г. № ГД-4-14/5962@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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