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Примета наступившей весны: на улицах Нижнего Новгорода появились бочки с квасом
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Примета наступившей весны: на улицах Нижнего Новгорода появились бочки с квасом 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Еще по-зимнему одетые продавщицы уже вовсю разливают русский народный напиток страждущим.
— Обычно мы начинали торговлю первого апреля, — рассказала корреспонденту NN.RU продавщица Анна Сергеевна. — А в этом году из-за непогоды припозднились — начали торговать только вчера. Покупатели сразу появились. Вчера по три «полторашки» некоторые брали.
Цены на русский квас вполне доступны. Стаканчик напитка стоит 13 рублей. Мы попробовали, нам понравилось.
Ранее мы рассказывали, как спасает горожан квас во время жары.
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