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Подписано соглашение о создании МИИЗОРИНа
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Подписано соглашение о создании МИИЗОРИНа 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
На международной конференции по стратегии развития исследования недр приняты важные решения.
5 апреля на Международной научно-практической конференции «Стратегия развития геологического исследования недр: настоящее и будущее» между Ляонинским техническим университетом (ЛТУ) и Российским государственным геологоразведочным университетом имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) подписано соглашение о создании Международного исследовательского института зеленого освоения и рационального использования недропользования.
Предполагается, что созданный Международный исследовательский институт зеленого освоения и рационального использования недропользования (МИИЗОРИН) будет располагаться в городе Фусинь, КНР. Он будет вести свою деятельность в соответствии с международным правом, законодательством КНР и РФ и собственным уставом. МИИЗОРИН будет являться несамостоятельным юридическим лицом, связанным с ЛТУ и МГРИ-РГГРУ. Деятельность Института станет осуществляться на базе отдела науки и техники ЛТУ, а координировать ее будет совместное руководство.
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