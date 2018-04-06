Подписано соглашение о создании МИИЗОРИНа

На международной конференции по стратегии развития исследования недр приняты важные решения.

5 апреля на Международной научно-практической конференции «Стратегия развития геологического исследования недр: настоящее и будущее» между Ляонинским техническим университетом (ЛТУ) и Российским государственным геологоразведочным университетом имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) подписано соглашение о создании Международного исследовательского института зеленого освоения и рационального использования недропользования.