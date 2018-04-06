Подписано соглашение о создании МИИЗОРИНа 

На международной конференции по стратегии развития исследования недр приняты важные решения.
5 апреля на Международной научно-практической конференции «Стратегия развития геологического исследования недр: настоящее и будущее» между Ляонинским техническим университетом (ЛТУ) и Российским государственным геологоразведочным университетом имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) подписано соглашение о создании Международного исследовательского института зеленого освоения и рационального использования недропользования.
Предполагается, что созданный Международный исследовательский институт зеленого освоения и рационального использования недропользования (МИИЗОРИН) будет располагаться в городе Фусинь, КНР. Он будет вести свою деятельность в соответствии с международным правом, законодательством КНР и РФ и собственным уставом. МИИЗОРИН будет являться несамостоятельным юридическим лицом, связанным с ЛТУ и МГРИ-РГГРУ. Деятельность Института станет осуществляться на базе отдела науки и техники ЛТУ, а координировать ее будет совместное руководство.