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Власти Севастополя намерены вернуть горячее водоснабжение в многоквартирные дома
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Власти Севастополя намерены вернуть горячее водоснабжение в многоквартирные дома 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены восстановить горячее водоснабжение многоквартирных домов города, прекращенное в 1990-е годы. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.
"Севтеплоэнерго заказало технико-экономическое обоснование (ТЭО) на установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, мы понимаем необходимость возврата горячего водоснабжения в наши многоквартирные дома. Сделать это по существующей старой схеме невозможно, потому что сети много лет не использовались, восстановить их просто невозможно. Технико-экономическое обоснование покажет, что там, где в домах есть возможность установить ИТП, можно сделать систему теплообменников и подать горячую воду", — сказал Базаров.
Он отметил, что договор на подготовку ТЭО по этому вопросу заключат в ближайшее время. По мнению Базарова, централизованное водоснабжение горячей водой будет стоить дешевле, чем подогрев воды при помощи бойлеров, которые использует большинство севастопольцев после того, как в 90-е годы XX века горячее водоснабжение прекратили.
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