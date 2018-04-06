Власти Севастополя намерены вернуть горячее водоснабжение в многоквартирные дома

СЕВАСТОПОЛЬ , 6 апреля. / ТАСС /. Власти Севастополя намерены восстановить горячее водоснабжение многоквартирных домов города, прекращенное в 1990-е годы. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров

"Севтеплоэнерго заказало технико-экономическое обоснование (ТЭО) на установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, мы понимаем необходимость возврата горячего водоснабжения в наши многоквартирные дома. Сделать это по существующей старой схеме невозможно, потому что сети много лет не использовались, восстановить их просто невозможно. Технико-экономическое обоснование покажет, что там, где в домах есть возможность установить ИТП, можно сделать систему теплообменников и подать горячую воду", — сказал Базаров.

Он отметил, что договор на подготовку ТЭО по этому вопросу заключат в ближайшее время. По мнению Базарова, централизованное водоснабжение горячей водой будет стоить дешевле, чем подогрев воды при помощи бойлеров, которые использует большинство севастопольцев после того, как в 90-е годы XX века горячее водоснабжение прекратили.