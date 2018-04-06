В Кирове пропали две 15-летние девушки

24 марта 2018 года ушли с территории реабилитационного центра по адресу: г. Кирову, ул. Хлыновская, 9/А, 15-летние Эльвира Зыкова и Виктория Василькова, до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Эльвиры Зыковой: на вид 15 лет, рост около 160см., худощавого телосложения, волосы русые, прямые, ниже плеч. Была одета: красная удлиненная куртка, пятнистые лосины, черные сапоги.

Приметы Виктории Васильковой: на вид 15— 16 лет, рост около 165см., худощавого телосложения, волосы светлые крашенные, прямые, ниже плеч. Была одета: красная удлиненная куртка, черные лосины, черные сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростков, просим сообщить в полицию по телефонам: 78-46-48, 735-725 либо 02.