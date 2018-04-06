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Жителям дома в Воскресенске вернули более 1 млн рублей переплаты за ЖКУ
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Жителям дома в Воскресенске вернули более 1 млн рублей переплаты за ЖКУ 

РИАМО 26 минут назад
Фото: РИАМО
Управляющая компания из подмосковного Воскресенска вернула жителям дома более 1 миллиона рублей, переплаченных за коммунальные услуги, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.
В Госжилинспекцию Московской области обратился житель многоквартирного дома №117, расположенного в городе Воскресенск на улице Рабочей. В его сообщении содержалась просьба проверить правильность расчета платы за горячее водоснабжение. На основании заявления государственные жилищные инспекторы провели детальную документарную проверку начисления платы за горячее водоснабжение.
«В ходе нее инспекторами зафиксировано нарушение порядка расчета платы за коммунальные услуги. Суть нарушения в том, что управляющая компания рассчитывала плату за тепловую энергию по показаниям общедомового прибора учета горячей воды, а не по нормативу на подогрев горячей воды», — сказал начальник Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
Он отметил, что тем самым УК нарушила правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.
По результатам проверки в адрес управляющей организации ООО «УК „ВДСК-Сервис“ было выдано предписание о проведении перерасчета платы за коммунальные услуги всем потребителям многоквартирного жилого дома.
»В установленный срок УК отчиталась перед Госжилинспекцией о произведенном перерасчете. Его общая сумма для многоквартирного дома составила 1,25 миллиона рублей», — заключил Соков.
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