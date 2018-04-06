Правительство РФ объявило войну контрафакту

Распоряжением №533-р утвержден «План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции».

Реализация плана позволит сократить объем незаконного оборота промышленной продукции на территории России в целом и по отдельным отраслям, повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в части борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, создать единую систему мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, отмечается в документе.

В целях снижения объемов незаконного оборота промышленной продукции планом, в частности, предусматривается расширение перечня товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, сообщает «Вести. Экономика».

«Задача понятно какая — очистить рынок от поддельных товаров. Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям, которые такие товары покупают, особенно если это продукты питания. От подделок страдают и добросовестные компании. Поэтому надо совершенствовать законодательную базу, разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот таких промышленных товаров, скоординировать работу всех органов власти, а также наладить систему государственного мониторинга», — прокомментировал Дмитрий Медведев.