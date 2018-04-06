Аэропорт Платов свяжут с Ростовом и Новочеркасском новые маршруты

Начиная с 30 апреля начнет работу новый автобусный маршрут №700, который соединит Ростов-на-Дону и аэропорт Платов. На нем будет работать подвижной состав большой вместимости в количестве 12 единиц, который проследует от Привокзальной площади по улице Красноармейской, проспекту Шолохова, а далее — по федеральной трассе М-4 «Дон». При этом промежуточные остановки будут только на Пригородном автовокзале, возле старого аэропорта на проспекте Шолохова и в посёлке Красный Колос. Тариф будет устанавливать перевозчик самостоятельно в соответствии с 220-ФЗ.

Также с 30 апреля начнет работу маршрут №800, который соединит Платов с Новочеркасском , на нем будут работать по 2 автобуса средней и малой вместимости.

Конкурс на оба маршрута уже объявлен в министерстве транспорта Ростовской области . Среди требований к подвижному составу — работа бесплатного Wi-Fi, продажа билетов через Интернет, а также оснащение датчиками ГЛОНАСС.

Сейчас аэропорт Платов связан с Ростовом-на-Дону микроавтобусами маршрутов №285 и №286 Государственного Унитарного АТП Ростовской области. Они работают от Привокзальной площади и Старого Автовокзала на проспекте Шолохова.