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Аэропорт Платов свяжут с Ростовом и Новочеркасском новые маршруты
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Аэропорт Платов свяжут с Ростовом и Новочеркасском новые маршруты 

Деловое сообщество 1 час назад
Начиная с 30 апреля начнет работу новый автобусный маршрут №700, который соединит Ростов-на-Дону и аэропорт Платов. На нем будет работать подвижной состав большой вместимости в количестве 12 единиц, который проследует от Привокзальной площади по улице Красноармейской, проспекту Шолохова, а далее — по федеральной трассе М-4 «Дон». При этом промежуточные остановки будут только на Пригородном автовокзале, возле старого аэропорта на проспекте Шолохова и в посёлке Красный Колос. Тариф будет устанавливать перевозчик самостоятельно в соответствии с 220-ФЗ.
Также с 30 апреля начнет работу маршрут №800, который соединит Платов с Новочеркасском, на нем будут работать по 2 автобуса средней и малой вместимости.
Конкурс на оба маршрута уже объявлен в министерстве транспорта Ростовской области. Среди требований к подвижному составу — работа бесплатного Wi-Fi, продажа билетов через Интернет, а также оснащение датчиками ГЛОНАСС.
Сейчас аэропорт Платов связан с Ростовом-на-Дону микроавтобусами маршрутов №285 и №286 Государственного Унитарного АТП Ростовской области. Они работают от Привокзальной площади и Старого Автовокзала на проспекте Шолохова.
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